بلدية رأس تنورة تصادر ١٨٠٠ بيضة بدون تاريخ صلاحية

صادرت بلدية راس تنورة ممثلة بإدارة صحة البيئة، مؤخرا ١٨٠٠ بيضة، وذلك لعدم وجود تاريخ صلاحية، كما تم ايضاً متابعة المباسط العشوائية المخالفة على الشوارع وسحبها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أن ادارة صحة البيئة في بلدية محافظة راس تنورة ومن خلال جولة ميدانية قامت بمصادرة ١٨٠٠ بيضة وذلك لعدم وجود تاريخ الصلاحية.

وأضاف: تم تكليف قسم صحة البيئة وقسم النظافة لمتابعة بسطات الخضار على أرصفة الشوارع و سحب جميع المباسط المخالفة، مؤكدا استمرار الجولات على جميع المنشآت التجارية وخاصة المتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على كافة البلديات

بمتابعة المواد الغذائية واصحاب البسطات المخالفة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز

البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج ( بلاغاتي ) على الأجهزة الذكية.