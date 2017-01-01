تطبيقات ذكية تساهم في تطوير مشاريع مستثمرات (منتجون4)

يقدم معرض المستثمرات من المنزل “منتجون”، والذي يقام على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خدمات مساندة للأسر المنتجة، وذلك من خلال عدد من الدورات التدريبية، بالإضافة لمشاركة عدد من تطبيقات التوصيل في المعرض لهذا العام.

وفي أحد أركان معرض “منتجون” يقف نايف السمري الشريك المؤسس لتطبيق “مرسول”، الذي أكد أن مشاركتهم في منتجون جاءت لغرض فتح قناة جديدة مع المستثمرات من المنزل لتوصيل الطلبات، ويقول السمري: تطبيق “مرسول” يوفر للعميل قناة توصله للمتجر من خلال مندوب التوصيل، الذي يتلقى الطلب ويترك له حرية اختيار السعر المناسب له بفضل الخيارات التي تصله بعد إرسال الطلب، كما يمكن للعميل تقييم خدمة المندوب من خلال التطبيق، ويضيف السمري: نملك فريق مكون من 5 الآلف مندوب فقط في مدينة الرياض، كما نغطي أغلبية مناطق المملكة ومحافظاتها، وغالبية العاملين مع تطبيق “مرسول” سعوديين، ونطمح لفتح نافذة جديدة من خلال التواصل مع الأسر المنتجة بحيث يستطيع العميل الطلب من الأسر عبر قائمة يتم تحديدها بالاتفاق مع الطرف الأول لمقدم الخدمة.

من جهته أكد محمد القحطاني الشريك المؤسس لتطبيق “مشواري” وبالرغم من قصر عمر التطبيق الذي تأسس في 2015م إلا أن مجال اقتصاد المشاركة منحه فكرة تدشين التطبيق، وفي فترة قصيرة استطاع الحصول على ثقة الكثير من العملاء، وذلك لما يقدمه من خدمة مزدوجة، يقول القحطاني: في تطبيق “مشواري” نقوم بتقديم خدمة توصيل الأفراد بالإضافة للمنتجات، كما استطعنا ولله الحمد كسب ثقة العميل والمندوب بالإشراك معنا، وعن تواجده في معرض “منتجون” يقول القحطاني: يعد المعرض أكبر سوق للأسر المنتجة، وتواجدنا هذا العام لفتح شراكة مع المستثمرات لتقديم خدمات جديدة للعملاء، وذلك لما يملكه المعرض من قاعدة بيانات لشريحة كبيرة من المستثمرات.

وفي ركن آخر يشير محمد الغامدي أحد الشركاء المؤسسين لتطيق “وصلني” يقدم من خلاله خدمات التوصيل للمنتجات والافراد والذي يغطي المدن الرئيسية في المملكة، يقول الغامدي: حرصنا أشد الحرص على المشاركة في معرض “منتجون” فطوال السنوات الماضية أثبت المعرض أنه الأول في جمع شريحة كبيرة من المستثمرات من المنزل على مستوى المملكة، لذا فإن تقديم خدمات التوصيل تتوافق مع تطبيق “وصلني” الذي يديره فريق سعودي 100%، ويضيف: نتيح عدد من الميزات للعملاء ونحرص على جودة الخدمة المقدمة، مع الأخذ بالاعتبار سهولة استخدام التطبيق، فمجال المشاركة الاقتصادية جديد على مستوى المملكة ويلبي احتياجات الطرفين “العميل و المندوب”، ويقول الغامدي: نطمح في تطبيق “وصلني” للتوسع وتغطية كافة مدن ومحافظات المملكة، بالإضافة للوصول لدول مجلس التعاون الخليجي، فلدينا الرغبة والطموح لتحقيق أهدافنا.

يذكر أن معرض المستثمرات من المنزل منتجون بنسخته الرابعة تنظمه غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع شركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 600 أسرة.