ضبط عدد من مخالفات التوطين وتأخير الرواتب بجازان

ضبط مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان خلال جولات تفتيشية شملت جميع محافظات المنطقة، عدداً من المخالفات التي تتعلق بالمهن المقصورة على السعوديين والسعوديات وبعقود العمل، إضافة لتأخير صرف المرتبات.

وأفاد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة علي بن أحمد الحربي، أن نظام العمل يلزم بصرف مرتبات العمال في الوقت المحدد، كما يلزم بالاحتفاظ بالعقود والسجلات، الأمر الذي استدعى إيقاع العقوبات وتغريم الشركات المخالفة.