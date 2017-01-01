تحت شعار “الشركاء الايجابيين في المسؤولية الاجتماعية”..نادي الرياض يكرم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين

كرمت ادارة نادي الرياض ،دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ،لتميزها في النواحي الانسانية والمجتمعية ولعنايتها بفئة كبار السن .

جاء ذلك في حفل كبير نظم في مقر نادي الرياض بضاحية لبن لتكريم الجهات الانسانية التطوعية المجتمعيه تحت شعار “الشركاء الايجابيين في المسؤولية الاجتماعية ” ومن بينهم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ، رعاه الامير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وحضره عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعيه، وفي نهاية الحفل تسلم مدير الدار “عبدالله العجلان” درعاً تكريميا من الامير فيصل ورئيس نادي الرياض عبدالرحمن السويلم .

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد مدى التعاون والترابط بين جميع اطياف المجتمع وحرصهم على تقديم النواحي الانسانية والمجتمعية لتكون في مقدمة الاهتمامات .

وعبّر مدير دار الرعاية عبدالله العجلان عن شكره وتقديره لنادي الرياض على تكريمه للدار ، مؤكدا ان هذا التكريم يمثل جميع الفروع والمراكز الايوائية الواقعة تحت مظلة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وليس دار الرعاية فحسب ، مشيراً الى ان ما يقومون به في الدار ما هو الا واجب وامانه لخدمة هذه الفئة الغاليه