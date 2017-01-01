تحرير ثلاثة مواقع جديدة في صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق انتصارات جديدة، اليوم، في مديرية البقع بمحافظة صعدة، وتحرير مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة”أن قوات الجيش اليمني دحرت الميليشيا، من جبل ” الثار”، و”جبل حبش”، و”مخنق صله”، في جبهة البقع، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وأضاف: “الجيش اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها الميليشيا بعد فرارها من المواقع”.

وكان الجيش اليمني قد استكملوا تحرير مقر قيادة اللواء 101 مشاة ومواقع أخرى من الميليشيا في جبهة البقع بصعدة.