 تحرير ثلاثة مواقع جديدة في صعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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تحرير ثلاثة مواقع جديدة في صعدة

تحرير ثلاثة مواقع جديدة في صعدة
المناطق_وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق انتصارات جديدة، اليوم، في مديرية البقع بمحافظة صعدة، وتحرير مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة”أن قوات الجيش اليمني دحرت الميليشيا، من جبل ” الثار”، و”جبل حبش”، و”مخنق صله”، في جبهة البقع، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وأضاف: “الجيش اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها الميليشيا بعد فرارها من المواقع”.

وكان الجيش اليمني قد استكملوا تحرير مقر قيادة اللواء 101 مشاة ومواقع أخرى من الميليشيا في جبهة البقع بصعدة.

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