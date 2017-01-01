 صحة حفر الباطن تعليقا على مقطع خلو مركز صحي من العاملين اعفاء المدير وحسم على بقية المتسببين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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صحة حفر الباطن تعليقا على مقطع خلو مركز صحي من العاملين اعفاء المدير وحسم على بقية المتسببين

صحة حفر الباطن تعليقا على مقطع خلو مركز صحي من العاملين اعفاء المدير وحسم على بقية المتسببين
المناطق_عبد الله السعيدي
أصدرت  مديرية الشئون الصحية بحفرالباطن بيان بشأن الفيديو الذي تم تداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص خلو مركز صحي من العاملين
وقالت تم على ضوءه تشكيل لجنة تضم جميع الجهات الرقابية لبحث ماتم نشرة والوقوف على حيثيات المقطع المتداول والتحقيق مع جميع الاطراف المتسببة بذلك ،
حيث خلُصت اللجنة إلى إعفاء مدير المركز الصحي وتوجيهه لملاك عمله واصدار عقوبات متفاوتة بالحسم على بقية المتسببين .
وإن مديرية الشئون الصحية بحفر الباطن اذ توضح ذلك فإنها تهيب بجميع العاملين بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بساعات العمل وأن وجودنا هو خدمة  للمستفيدين من الخدمات الصحية ولاتهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.
وأن مديرية الشئون الصحية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق المرضى ضد أي مقصر ومتهاون، شاكرين اهتمامكم وهذا ما أردنا إيضاحه .

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