 المركز الوطني لخدمات التوحد يواصل برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الملتقى الأول لمبادرة لغتي هوية وقيم الأسد وحلفاؤه يوقفون الهجوم على وادي بردى المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي وقع في حي أورتاكوي باسطنبول الطائف تستقبل بطل العالم الثاني في الرياضيات بالورود اختتام المهرجان التوعي للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الأعاقة المركز الوطني لخدمات التوحد يواصل برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات صحة حفر الباطن تعليقا على مقطع خلو مركز صحي من العاملين اعفاء المدير وحسم على بقية المتسببين عشر فترات لطلبات تحوير الوظائف الحكومية خلال العام الحالي تحرير ثلاثة مواقع جديدة في صعدة ضبط عدد من مخالفات التوطين وتأخير الرواتب بجازان تحت شعار “الشركاء الايجابيين في المسؤولية الاجتماعية”..نادي الرياض يكرم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين “درع الفرات” تتقدم غرب “الباب” بعد مواجهات مع “داعش” الإرهابي

المركز الوطني لخدمات التوحد يواصل برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات

المركز الوطني لخدمات التوحد يواصل برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات
المناطق_الرياض

اقام المركز الوطني لخدمات التوحد التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً وضمن برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات ورشة عمل بعنوان “التواصل باستخدام الصور” بحضور اكثر من 35 متدربة وعدد من منسوبات الدار.

وقد تناولت اخصائية التخاطب نعمة منير في ورقتها العديد من المحاور منها: أهمية برنامج الصور لأطفال التوحد ، شرح مراحل بيكس الستة، ماذا يتعلم الطفل في نظام الصور، ايجابيات البرنامج ومراحله وكيفية تنفيذه.

وصاحب الورشة عرض مرئي وتطبيق مشهد تمثيلي للحاضرات عن اساليب تنفيذ البرنامج بمراحله الستة كما تمت مناقشة الأمهات في العديد من المحاور التي تهم أطفال التوحد واحدث الأساليب العلاجية للتوحد وفي نهاية الورشة طُرحت العديد من النصائح والوصايا وتم تكريم المدربة نعمة تثميناً لجهودها مع المركز .

يُذكر ان هذه الورشة تأتي مكملة لما بدأه المركز الوطني للتوحد عبر برنامجه التدريبي من ورش عمل دورية متخصصة لتدريب وتأهيل الأمهات انطلاقاً من حرصه على القيام بدوره في تثقيف امهات وأسر التوحديين بالطريقة المثلى للتعامل مع اطفال التوحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>