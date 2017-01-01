المركز الوطني لخدمات التوحد يواصل برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات

اقام المركز الوطني لخدمات التوحد التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً وضمن برنامجه التدريبي لتوعية الأمهات ورشة عمل بعنوان “التواصل باستخدام الصور” بحضور اكثر من 35 متدربة وعدد من منسوبات الدار.

وقد تناولت اخصائية التخاطب نعمة منير في ورقتها العديد من المحاور منها: أهمية برنامج الصور لأطفال التوحد ، شرح مراحل بيكس الستة، ماذا يتعلم الطفل في نظام الصور، ايجابيات البرنامج ومراحله وكيفية تنفيذه.

وصاحب الورشة عرض مرئي وتطبيق مشهد تمثيلي للحاضرات عن اساليب تنفيذ البرنامج بمراحله الستة كما تمت مناقشة الأمهات في العديد من المحاور التي تهم أطفال التوحد واحدث الأساليب العلاجية للتوحد وفي نهاية الورشة طُرحت العديد من النصائح والوصايا وتم تكريم المدربة نعمة تثميناً لجهودها مع المركز .

يُذكر ان هذه الورشة تأتي مكملة لما بدأه المركز الوطني للتوحد عبر برنامجه التدريبي من ورش عمل دورية متخصصة لتدريب وتأهيل الأمهات انطلاقاً من حرصه على القيام بدوره في تثقيف امهات وأسر التوحديين بالطريقة المثلى للتعامل مع اطفال التوحد