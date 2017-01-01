 الطائف تستقبل بطل العالم الثاني في الرياضيات بالورود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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الطائف تستقبل بطل العالم الثاني في الرياضيات بالورود

الطائف تستقبل بطل العالم الثاني في الرياضيات بالورود
المناطق_عادل الزهراني

شهدت مطار محافظة الطائف يوم أمس استقبالاً حافلاً لصاحب المركز الثاني على مستوى العالم في مادة الرياضيات الذهنية حيث تم استقبال الطالب بالورود و الهدايا في صالة المكتب التنفيذي لكبار الشخصيات ، و كانت إدارة مطار الطائف قد أعدت برنامجاً احتفاليا لاستقبال الطالب بالتنسيق مع مدرسة الأندلس الأهلية التي يدرس بها حيث تم استقباله بالسيارة أمام سلم الطائرة ليتم نقله إلى صالة المكتب التنفيذي لكبار الشخصيات وتم نثر الورود و تسليمه الهدايا المقدمة من اقاربه و من ادارة المطار و معلميه في مدرسة الأندلس الابتدائية .

من جهته قدم قائد مدرسة الأندلس الابتدائية عبدالعزيز الثبيتي شكره و تقديره لمدير مطار الطائف عبدالوهاب بخاري على التعاون والتسهيلات التي قدمتها ادارة المطار اثناء استقبال الطالب و والديه و أضاف أن ما حققه الطالب يعتبر إنجازاً وطنياً يجب على الجميع ان يفخر به.

وهنأ الثبيتي أسرة الطالب على المستوى المميز لابنهم المتمثل في حصوله على المركز الثاني على مستوى العالم في الرياضيات الذهنية .

تجدر الإشارة إلى ان صاحب المركز الأول على مستوى العالم الطالب محمد ثنيان الشنبري قد تم استقباله يوم أمس الأول في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جده في احتفاء مماثل بحضور عدد من اقاربه و مسؤولي مدارس الأندلس الأهلية ومنسوبي مطار الملك عبدالعزيز  ومنسوبي  معهد  الخوارزمي .

وكان وزير التعليم الدكتور احمد العيسى قد هنأ في اتصال هاتفي بقائد مدرسة الاندلس الطلاب الفائزين في مسابقة الرياضيات الذهنية فيما سيتم تكريمهم في حفل جائزة التميز في دورتها السابعة وفق ما أكده أمين عام الجائزة محمد الطويان

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