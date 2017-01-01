المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي وقع في حي أورتاكوي باسطنبول

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي وقع في حي أورتاكوي بمدينة اسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على مؤازرة المملكة ووقوفها إلى جانب الشقيقة تركيا ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا في الوقت نفسه؛ العزاء لأسر الضحايا ولجمهورية تركيا حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.