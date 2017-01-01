الملتقى الأول لمبادرة لغتي هوية وقيم

أقامت وحدة تطوير المدارس التابعة ل الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك الملتقى الأول لمبادرة لغتي هوية و قيم صباح اليوم الأحد الموافق 1438/4/3 هـ

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذه/نجلاء الشامان التي حييت وحدة تطوير المدارس على فكرة المبادره التي تعتبر الأولى على مستوى منطقة تبوك وأشادت بأعمال مديرة وحدة تطوير المدارس وفريق العمل وقسم اللغة العربية جاء بعدها مشاركة من احدى المعلمات بقصيدة عن اللغة العربية الأستاذة/ نورة العمراني

كما كانت هناك كلمة للأستاذة/أميرة عسيري مديرة وحدة تطوير المدارس شكرت فيها الجهات المسانده من ادارة التعليم والمشاركة من المدارس وجامعة تبوك وجمعية تحفيظ القرآن الخيرية

شاركت الطالبة جود محمد العكرمي بالصف السادس الابتدائي من المدرسة 52 بقصيدة عن اللغة العربية وايضا كانت هناك مشاركة بنشيد ومسرحية من طالبات ابتدائية ومتوسطة مدارس طلائع الغد ورقة العمل الأولى بعنوان حياة اللغة العربية في ظل القرآن الكريم للدكتورة /شومة الفاضلي أكاديمية في جامعة تبوك قسم اللغة العربية تطرقت الى اثر القرآن في إثراء اللغة العربية وتأثيرها والفارق بين اللغة العربية واللغات الأخرى ورقة العمل الثانية الديسلكسيا للأستاذة /عائشة العمري شرحت معنى المرض وهو عسر القراءة من صعوبات التعلم وأعراضه وطرق علاجه والأدوات المساعده

ورقة العمل الثالثة من إعداد الأستاذة /خلود النازل مشرفة اللغة العربية بعنوان اللغة جمال وكمال تطرقت لمكانة العربية بين القدامى و المحدثين أيضا بين الفصاحة والمرونه اللغوية

ورقة العمل الرابعة للأستاذة زينب فارس بعنوان مدخل إلى مخارج الحروف و أصواتها وضحت مخارج الحروف الخمس من الجوف والحلق واللسان والشفتين و الخيشوم

ورقة العمل الخامسة للأستاذة /حصة الخديدي من الإبتدائية السادسة بعنوان تجربتي في دمج التقنية في تعليم اللغة العربية وبينت أثرها على الطالبات انتهى الملتقى بتكريم مديرة وحدة تطوير المدارس و المتحدثات واللجان المشاركة بالشهادات والدروع التذكارية