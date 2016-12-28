 البحرين.. هجوم مسلح على سجن وهروب محكومين بقضايا إرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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البحرين.. هجوم مسلح على سجن وهروب محكومين بقضايا إرهاب

البحرين.. هجوم مسلح على سجن وهروب محكومين بقضايا إرهاب

وقع هجوم مسلح، الأحد، على سجن “جو” بالبحرين، ما أدى لهروب عدد من المحكومين بقضايا إرهابية، ومقتل شرطي.

و في المنامة فإن الحادث وقع مع الساعات الأولى من صباح الأحد، مشيراً إلى أنه لا تتوفر معلومات رسمية عن طريقة ونوعية الهجوم المسلح، إلا أن المؤكد هو مقتل الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للمهاجمين.

وأضاف المراسل أن عدد الهاربين قد يصل إلى 10 أشخاص، وأن جميعهم محكومون في قضايا إرهابية مثل استهداف رجال الأمن وزرع عبوات لاستهداف مواطنين.

واستبعد المراسل أن يشكل الهاربون خطراً على المواطنين، وذلك بسبب الانتشار الكثيف لرجال الأمن وكذلك نقاط التفتيش الموزعة على مداخل ومخارج المدن التي يتوقع أن يقصدها الإرهابيون الهاربون، مشيراً إلى أنه على الأغلب سيتم إلقاء القبض على بعضهم خلال الساعات القليلة القادمة.

كما استبعد أن يكونوا قد غادروا البحرين وذلك لصعوبة الخروج من المنافذ البرية (جسر الملك فهد) أو البحرية أو الجوية وذلك بسبب الانتشار الأمني الكثيف.

الشرطي القتيل

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت على حسابها في “تويتر” عن وقوع “عمل إرهابي، تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية”.

وأضافت “نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.

كما قالت إن “الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومون الهاربون، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.

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