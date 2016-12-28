ضبط أكثر من 9000 مخالف لنظام الإقامة والعمل

تمكنت شرطة منطقة تبوك من ضبط 9435 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل, خلال الحملات ونقاط الضبط الأمنية والبحث والتحري في كافة المواقع وأماكن العمل التي شملت مدينة تبوك ومحافظات ومراكز بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الـغبان, أن جنسية المخالفين تنوعت لتشمل أكثر من 27 جنسية, وجرى تطبيق التعليمات الخاصة بهم حسب نوعية المخالفة المرتكبة.

وأكد المقدم الغبان, أن الحملات الأمنية مستمرة,للقضاء على كافة الظواهر المخالفة, بمتابعة من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي, منوهاً بالتعاون المثمر مع مكتب العمل وإدارة الجوازات بالمنطقة الذي أدى إلى تضافر الجهود والوصول إلى نتائج ايجابية.

وأهاب الغبان كافة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف في أي موقع وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم حتى لا يتعرض للمسائلة لمخالفته للأنظمة والتعليمات.