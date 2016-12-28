السفارة السعودية في القاهرة توثق انتهاكات الحوثيين

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة اليوم، بياناً تناول مخالفات الحوثيين لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وأشار إلى أن المملكة التزمت بقرار الأمم المتحدة رقم 2216 المتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ورفع الحصار عنها.

وأفاد البيان بأنه في 20 أكتوبر 2016م أكد وزير خارجية المملكة تأييد دعوة الحكومة اليمنية قائلاً: “نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف لذلك فدول التحالف تتقيد بذلك. ولكن مرة أخرى أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا”.

وأضاف: “خلال فترة الهدنة من 20 أبريل 2016م حتى 13 يوليو 2016م تم تسجيل 12704 حالة انتهاك للهدنة، كما بلغ إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال النصف الاول من العام الجاري ٧٥٣٨٢ ما بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتفويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي”.

وبين انه “في الفترة من 2014 إلى 2015 تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية، منها 86 موقعاً إلكترونياً، كما تم اختطاف 91 أكاديمياً، واعتقال 262 عسكرياً، و1302 فرد؛ لانتمائهم السياسي، إضافة إلى 2706 حالة اختفاء قسري، و32 فرداً تحت الإقامة الجبرية في صنعاء”.