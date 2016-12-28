“التعاون الخليجي” يدين تفجير جنوب النجف العراقية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، بشدة، التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الأحد، واستهدف نقطة أمنية في ناحية القادسية جنوب مدينة النجف العراقية، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

ووصف الزياني التفجير الانتحاري بالجريمة الشنيعة التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون مع الحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.