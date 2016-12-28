محافظ محايل يطلق تأسيس أول فريق تطوعي

أطلق محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي وبحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم اليوم تأسيس أول فريق تطوعي بالمحافظة ، وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدئ بالسلام الملكي ، فالقرآن الكريم تلاه الطالب عبد المجيد محمد يوسف ، ثم شاهد الجميع عرض مرئي عن الاعمال التطوعية التي نفذت بعدد من المدارس نالت أستحسان الجميع . ثم القى المرشد الطلابي بمدرسة ثانوية بن الهيثم حسن الزيادي كلمة أوضح من خلالها عن أهمية الأعمال التطوعية ، وأنها تأتي من جهود نابعة من أرادة ذاتية ، منوها بالدور الكبير الذي بذله المحافظ ومدير التعليم في تأسيس أول فريق تطوعي بمحايل .

ثم القى المشرف على الفريق التطوعي بمحايل محمد الحسين الفلقي كلمة بين من خلالها أن العمل التطوعي يعتبر أحد الأنشطة التي يقوم بها الإنسان خلال حياته طواعية دون إجبار من أحد، إذ ينبع من داخله لأنه يريده ويريد مد يد العون والمساعدة للآخرين المحتاجين، كما أنها أعمال غير مدفوعة الأجر، وتشير الأعمال التطوعية إلى تقدم ورقي المجتمع الذي تصدر منه، لأنّها تعكس أخلاقيات وذوق الأفراد بما يكفل وجود التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد، كما أنّها تؤكد أيضاً على تحمل المسؤولية، وقد أكدت الأديان الثلاثة على أهمّية العمل التطوعي والخير وفي مقدمة الأديان الدين الإسلامي الذي جاء في آيةٍ من آياته في القرآن الكريم “وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ “، وتتعدّد أصناف التطوع فهنالك التطوّع الفردي الذي ينبع من الفرد نفسه والتطوع المؤسسي الذي يعني انتماء فرد ما لمؤسسة وتقديم خبراته، ومعارفه، وعلمه، وجهده، ووقته لها،.

ثم القى مدير التعليم منصور آل شريم كلمة أوضح من خلالها أن المدارس تعد أحد الأماكن المهمة التي يتم تنفيذ الأعمال التطوعية فيها، وذلك لترسيخ الخير في النفوس الصغيرة المقبلة على النموّ والتي تعتبر الأجيال القادمة التي بيدها الإصلاح وقيادة الأمة نحو مستقبلٍ مشرق، ومن أهمّ الأعمال التطوعيّة التي يتمّ تنفيذها في المدرسة ومنها تنظيف ساحات المدرسة والملاعب والصفوف.وزراعة الأشجار.الرسومات على الجدران.توزيع القصص والكتب على الطلاب . وتنظيم الطلاب عند الدخول إلى الصفوف.والتبرع المالي للمدرسة من أجل تطوير بعض مرافقها. مؤكدآ أنه فخور بهذا الفريق الذي بلغ عدد المتطوعين من جميع مدارس محايل أكثر من مائة طالب ، متطلعا إلى أن يصل عدد المتطوعين لأكثر من 30الف طالب خلال الأعوام المقبلة .

بعد ذلك قدمت لوحة أنشادية قدمها الطالب زايد العوضي ،عقب ذلك القى المحافظ ” المتحمي “جدد من خلالها عهد الولاء لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سمو وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله . وأشار إلى أن التطوع يؤدي إلى رفع العبئ عن المادي عن كاهل المنظمات الإجتماعية بمعنى أنه إضافة حقيقية لمواردها ، بحيث يسمح بتوجيه ماكان مقررا ، أن تتحمله في توظيف بعض العاملين للتوسع في خدماتها أو تحسين معدل الأداء فيها . مطالبا من منسوبي التعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية والأعمال التطوعية داخل مدارسهم ، لأن المدرسة هي الإنطلاقة الحقيقة لهؤلاء الشباب حتى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع .

عقب ذلك إستمع المحافظ ومدير التعليم لمداخلات عدد من المعلمين والمشرفين من منسوبي التعليم . ثوفي ختام الحفل التقطت الصور التذكاريه .