فيسبوك تعلن الأجهزة التي لن يعمل بها الواتساب

أعلنت شركة فيسبوك أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على تشغيل تطبيق التراسل الفوري (واتساب) بدءاً من اليوم الأحد، بعد أن زودته بتكنولوجيا جديدة لا تتماشى مع بعض أجهزة الهواتف.

وذكرت الأجهزة التي لن يعمل عليها التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص، ومنها: (iPhone 3GS/iOS 6)، و(آيفون 3 جي إس) التي تعمل بنظام التشغيل (iOS 6). وكذلك الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ومنها هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2 وكذلك الهواتف المصنعة بين عامي 2010 و2011 والتي لم يتم تحديثها.

كما أن أصحاب هواتف (ويندوز فون 7) لن يكونوا قادرين على استخدام واتساب بتقنيته الجديدة. بينما أصحاب هواتف بلاكبيري ونوكيا سيتمكنون من استخدام التطبيق حتى شهر يونيو المقبل عبر إصدارات (BlackBerryOs ، 10BlackBerry ، Nokia S40، Nokia Symbian S60).

يذكر أن (فيسبوك) اشترت التطبيق العالمي في 19 فبراير 2014 بنحو 19 مليار دولار أمريكي، بعد أن سجل في يونيو 2013 في سجلاته 27 مليار رسالة يومياً. كما يذكر أن التطبيق أسسه عام 2009 كل من الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم الموظفين السابقين في موقع ياهو.