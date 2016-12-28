خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيا ًمن الرئيس اليمني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ، هنأه خلاله بمناسبة مرور عامين على توليه – رعاه الله – مقاليد الحكم في المملكة.

وثمّن فخامته مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمساندة للشعب اليمني في استعادة الشرعية إلى اليمن ، مؤكدًا أن توليه – أيده الله – مقاليد الحكم في المملكة أتى بالخير للأمتين الإسلامية والعربية.

وأعرب الملك المفدى عن شكره لفخامة الرئيس اليمني على ما أبداه من مشاعر صادقة ، مؤكدًا أن المملكة واليمن يد واحدة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.