 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيا ًمن الرئيس اليمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيا ًمن الرئيس اليمني

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيا ًمن الرئيس اليمني
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ، هنأه خلاله بمناسبة مرور عامين على توليه – رعاه الله – مقاليد الحكم في المملكة.
وثمّن فخامته مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمساندة للشعب اليمني في استعادة الشرعية إلى اليمن ، مؤكدًا أن توليه – أيده الله – مقاليد الحكم في المملكة أتى بالخير للأمتين الإسلامية والعربية.

وأعرب الملك المفدى عن شكره لفخامة الرئيس اليمني على ما أبداه من مشاعر صادقة ، مؤكدًا أن المملكة واليمن يد واحدة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

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