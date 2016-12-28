ولي ولي العهد يوجه بنقل طفلين سوريين للعلاج في الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنقل وعلاج الطفلين السوريين عمار مصطفى شاهين، وأحمد ماجد الوردان، من مدينة الريحانية في الجمهورية التركية إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض.

يذكر أن الطفلين تعرضا لفقدان أطرافهما إثر تعرض منزليهما للقصف، فيما توفي كافة أفراد عائلتيهما