 ولي ولي العهد يوجه بنقل طفلين سوريين للعلاج في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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ولي ولي العهد يوجه بنقل طفلين سوريين للعلاج في الرياض

ولي ولي العهد يوجه بنقل طفلين سوريين للعلاج في الرياض
المناطق_واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنقل وعلاج الطفلين السوريين عمار مصطفى شاهين، وأحمد ماجد الوردان، من مدينة الريحانية في الجمهورية التركية إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض.
يذكر أن الطفلين تعرضا لفقدان أطرافهما إثر تعرض منزليهما للقصف، فيما توفي كافة أفراد عائلتيهما

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