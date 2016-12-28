٧١٦ بلاغ تلقتها عمليات الهلال الاحمر في الباحة خلال ثلاث أشهر

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنه بلغ عدد الحوادث التي شهدتها شوارع وطرقات منطقة الباحة ومحافظاتها خلال 3 اشهر من 1 / 1 / 1438 الى 30 / 3 /

(716 )بلاغاً تنوعت مابين اصطدام وانقلاب ودهس وسقوط وغيرها، ونتج عنها إصابة 720 حالة وتم التعامل مع 455 إصابة من قبل الفرق الإسعافية ونقلها إلى أقرب منشأة صحية بالباحة ومحافظاتها، فيما بلغت الحالات الغير المنقولة 356 إصابة البعض منها عولج بالموقع والبعض الآخر رفض النقل أو الكشف بينما نقل آخرون بوسيلة أخرى، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث 14 وفاة.

وأضاف الزهراني: بلغت الحالات المرضية 1263 بلاغاً، وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، وتم التعامل من قبل الفرق الإسعافية مع 830 حالة ونقلها إلى أقرب منشاة صحية فيما رفض النقل 519 حالة إما الاكتفاء بعلاجها بالموقع أو الرفض بالنقل ونتج عنها 16 حالة وفاة.

مفيدا بان جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها ، وقدم المسعفون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات ، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشئات الصحية المناسبة.