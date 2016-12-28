 محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بحضور إعلامي مميز رعاية الأيتام بالطائف تدشن موقعها بحُلته الجديدة الخطوط جاهزة لتسيير رحلات أديس وفِي انتظار مكتب القنصلية الأثيوبية بجازان السديس: مبايعة الولاء والإيمان لإمامنا سلمان محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات ٧١٦ بلاغ تلقتها عمليات الهلال الاحمر في الباحة خلال ثلاث أشهر وكيل امارة الباحة يعزي جاليه في وفاة والده ولي ولي العهد يوجه بنقل طفلين سوريين للعلاج في الرياض خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيا ًمن الرئيس اليمني فيسبوك تعلن الأجهزة التي لن يعمل بها الواتساب مجلس العلاقات العربية الدولية: الحشد الشعبي منظمة إرهابية تكفيرية توجيه من مؤسسة النقد بشأن الخصم من أقساط شهر ديسمبر محافظ محايل يطلق تأسيس أول فريق تطوعي

محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات

محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات
المناطق_جازان
أعرب محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعله عن ارتياحه لنجاح جهود شرطة المنطقه ممثلة في شرطة محافظة صبيا حيال ضبط افراد عصابه  تكسير السيارات بأحياء وشوارع مدينة صبيا خلال الاسابيع الماضية.

وأشاد “زعله” بالخطط الاحترافية التي تنفذها الشرطة لكشف ملابسات عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام مما ساهم بفضل الله من الايقاع بعدد من الجناه كانوا وراء تلك الحوادث.

ودعا محافظ صبيا المشائخ والعرائف وجميع المواطنين للتعاون مع الاجهزة الامنية والمبادرة بالابلاغ عن المشبوهين ليتسنى اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم حفاظا على المصلحة العامة لوطننا الغالي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>