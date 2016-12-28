محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات

أعرب محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعله عن ارتياحه لنجاح جهود شرطة المنطقه ممثلة في شرطة محافظة صبيا حيال ضبط افراد عصابه تكسير السيارات بأحياء وشوارع مدينة صبيا خلال الاسابيع الماضية.

وأشاد “زعله” بالخطط الاحترافية التي تنفذها الشرطة لكشف ملابسات عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام مما ساهم بفضل الله من الايقاع بعدد من الجناه كانوا وراء تلك الحوادث.

ودعا محافظ صبيا المشائخ والعرائف وجميع المواطنين للتعاون مع الاجهزة الامنية والمبادرة بالابلاغ عن المشبوهين ليتسنى اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم حفاظا على المصلحة العامة لوطننا الغالي.