بحضور إعلامي مميز رعاية الأيتام بالطائف تدشن موقعها بحُلته الجديدة

دشن مدير الجمعية الخيرية (كهاتين) بالطائف الأستاذ عابد بن بريك الصحفي موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية بحُلته الجديدة وسط حضور نخبة من الإعلاميين وكانت صحيفةالمناطق في مقدمة الحضور .

وفي كلمة ألقاها الصحفي قبل التدشين عن عمر الجمعية منذ نشأتها أكثر من 17 عاما حيث بدأت بمبلغ الكفالة 300 ريال لليتيم أو اليتيمة وأصبحت حاليا 500 ريال بإجمالي و قدره مليونان ومائة ألف ريال شهريا ، هذا خلاف القسائم الشرائية وكسوة العيد والشتاء ، وأيضا دعم إيجار المنازل بأكثر من مليون ونصف سنويا .

وأفاد عن عدد الأيتام المكفولين أكثر من 4500 حيث توسعت الجمعية في كفالة الأيتام للقرى والمراكز والمحافظات المجاورة .

وقام سعادته بتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية على الشبكة العنكبوتية ،

واستعرض خدمات الموقع للتسهيل على اليتيم والكافل ، حيث يتسنى لليتيم تقديم طلب الكفالة عن طريق الموقع دون تكبد العناء والحضور لمقر الجمعية وتقوم الجمعية بدورها في دراسة الطلب ومدى الاستحقاق وفق الشروط المتبعة و إنهاء كافة الإجراءات .

وأوضح عن خدمة الموقع للكافل عن طريق تعبئة استمارة طلب لكفالة يتيم ويتم التواصل فورا بهذا الخصوص .

بعد ذلك أجاب الصحفي على أسئلة الإعلاميين ومن أبرزها كانت عن مصادر الدخل ؟

وقال هي عبارة عن استقطاعات من فاعلي الخير وبعض المنشآت الخاصة ولدينا وقف الإحسان رقم 1 وأيضا وقف الإحسان رقم 2 وبإذن الله يعود ريعه للأيتام.

وسؤال آخر كان عن شروط استحقاق اليتيم للكفالة ؟

ذكر أنه لابد أن تتوفر الشروط

1 – المتوفى الأب 2 – لا يتجاوز عمر الأيتام 15 عاما 3 -ويكونوا ضمن نطاق خدمات الجمعية .

وفي نهاية التدشين تقدم الصحفي بالشكر الجزيل لجميع الإعلاميين على حرصهم واستشعارهم للمسؤلية الإجتماعية ومدى فاعلية الإعلام للشراكة الاستراتيجية مع الجهات الخيرية .