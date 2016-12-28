 بحضور إعلامي مميز رعاية الأيتام بالطائف تدشن موقعها بحُلته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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بحضور إعلامي مميز رعاية الأيتام بالطائف تدشن موقعها بحُلته الجديدة

بحضور إعلامي مميز رعاية الأيتام بالطائف تدشن موقعها بحُلته الجديدة
المناطق_عادل الزهراني
دشن مدير الجمعية الخيرية (كهاتين) بالطائف الأستاذ عابد بن بريك الصحفي موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية بحُلته الجديدة وسط حضور نخبة من الإعلاميين وكانت صحيفةالمناطق في مقدمة الحضور   .

وفي كلمة ألقاها الصحفي قبل التدشين  عن عمر الجمعية منذ نشأتها أكثر من 17 عاما حيث بدأت بمبلغ الكفالة 300 ريال لليتيم أو اليتيمة وأصبحت حاليا 500 ريال بإجمالي و قدره مليونان ومائة ألف ريال شهريا ، هذا خلاف القسائم الشرائية وكسوة العيد والشتاء  ، وأيضا دعم إيجار المنازل بأكثر من مليون ونصف سنويا  .
وأفاد عن عدد الأيتام المكفولين أكثر من 4500 حيث توسعت الجمعية في كفالة الأيتام للقرى والمراكز والمحافظات المجاورة .

وقام سعادته بتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية على الشبكة العنكبوتية ،
واستعرض خدمات الموقع للتسهيل على اليتيم والكافل ، حيث يتسنى لليتيم تقديم طلب الكفالة عن طريق الموقع دون تكبد العناء والحضور لمقر الجمعية وتقوم الجمعية بدورها في دراسة الطلب ومدى الاستحقاق وفق الشروط المتبعة و إنهاء كافة الإجراءات .
وأوضح عن خدمة الموقع للكافل عن طريق تعبئة استمارة طلب لكفالة يتيم ويتم التواصل فورا بهذا الخصوص .

بعد ذلك أجاب الصحفي على أسئلة الإعلاميين ومن أبرزها كانت عن مصادر الدخل ؟
وقال هي عبارة عن استقطاعات من فاعلي الخير وبعض المنشآت الخاصة ولدينا وقف الإحسان رقم 1 وأيضا  وقف الإحسان رقم 2 وبإذن الله يعود ريعه للأيتام.
وسؤال آخر كان عن شروط استحقاق اليتيم للكفالة ؟
ذكر أنه لابد أن تتوفر الشروط
1 – المتوفى الأب 2 – لا يتجاوز عمر الأيتام 15 عاما 3 -ويكونوا ضمن نطاق خدمات الجمعية .
وفي نهاية التدشين تقدم الصحفي بالشكر الجزيل لجميع الإعلاميين على حرصهم واستشعارهم للمسؤلية الإجتماعية ومدى فاعلية الإعلام للشراكة الاستراتيجية مع الجهات الخيرية .

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