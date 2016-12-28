السديس: مبايعة الولاء والإيمان لإمامنا سلمان

الحمد لله الذي أفاض علينا من جزيل آلائه أمناً وإيماناً واسبغ علينا من كريم ألطافه منّاً وإحساناً والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبة أجمعين .. أما بعد :

فإن من كمال العبودية لله والإيمان به أنه عندما تتجدد النعم ينبغي أن يزداد شكر المنعم سبحانه وإننا في هذه الأيام المباركة تظللنا فرحة مجيدة وسامية ربيعة , على النفوس غالية , مناسبة تنبّه الأذهان لسيرة الحب والعطاء , والدعم والبناء , سانحة بالأمجاد عابقة محمّلة بالأعمال الجليلة صادقة.

إنها مناسبة البيعة المباركة الوادقة ففي الثالث عشر من شهر ربيع الآخر الموافق للحادي عشر من شهر يناير 2017م تطل علينا مناسبة بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حاملة الكثير من الآمال في إنجازات سامقة تأتي تتويجاً للمنهج القويم الذي عُرفت به بلادنا المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

إنها والله لمناسبة غالية وعزيزة على القلوب نجدد فيها الحب والولاء بهذه القيادة الكريمة الموفقة ونؤكد من خلالها من شرق البلاد وغربها على اللحمة المخلصة التي تجمع القيادة النبيلة بالشعب الوفي وحيث يثمر النماء والازدهار واستتباب الأمن رغم ما يمر به العالم من تقلبات.

إنّ مناسبة البيعة وما لها من آثار في النفوس لهي صورة نموذجية من إعلان الولاء لقيادة المملكة العربية السعودية ؛ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان , وإن بلادنا الغالية تعيش صورة نادرة من التلاحم بين الشعب والقيادة أثمرت وتثمر حباً وأمناً واستقراراً, وإشادة عملية وجادة بالقرارات الإصلاحية والتنموية والإدارية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم والتي كان من بينها بناء تحالف يضم 34 دولة إسلامية لمكافحة الإرهاب – ومواصلة المملكة بثبات قيادة وشعباً لنصرة قضايا الأمة في كل الاتجاهات – والتأكيد على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن بعده الملوك من أبنائه رحمهم الله إلى العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي من ملامح سياسته حفظه الله التأكيد على تنمية المواطن وما يحتاج إليه وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وفي العالم أجمع كذلك التأكيد على محاربة الإرهاب في كل صوره مع ملاحظة ما للملكة من ثقل عربي وعمق إسلامي ورسالة دينية وروحية مع عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم السماح لأي أحد كان بالتدخل في شؤونها الداخلية – ومع الانفتاح والتسامح مع دول العالم.

فالبيعة قررتها الشريعة وأوجبتها نصوص الكتاب والسنة، فهي أصل من أصول الديانة ، ومعلم من معالم المِلّة ، يوجب الشرع التزامها والوفاء بها ، لأنها أصل عقدي وواجب شرعي ، يقول الإمام النووي : “وتنعقد الإمامة بالبيعة”، ويقول العلاّمة الكرماني : “المبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه”، إنها لُحْمة على السمع والطاعة تنصّ ،وعلى الإجلال والمحبَّة تحضُّ وتخصّ ، إنها علاقة عَقَدِيَّة تعبدية تقوم على ركيزة إعلاء مصالح الدين ورفع صرح الشريعة، وإعلاء راية الحسبة، وتتجافى عن المصالح الذاتية ، والمطامع الشخصية ، والحبِّ المزعوم ، والمديح الكاذب ،والإطراء المزيَّف ، والاقتيات على فتات موائد الأحداث.

إن ما تكلل بفضل الله وتوفيقه من مشاريع عملاقة في الحرمين الشريفين ، والتوسعة التاريخية لصحن المطاف ، حيث ارتفع عدد الطائفين إلى (107) آلاف طائف في الساعة ، وزيادة المسعى ، وإشراف خادم الحرمين الشريفين المباشر على توسعة المسجد النبوي ، وتوجيهه الكريم بسرعة إنجازها ، ومشروع سقيا زمزم ، والعناية الكريمة بمصنع كسوة الكعبة المشرفة ، والنجاح الكبير الذي اختتم به موسم حج عام 1438هـ ، وما حملته ميزانية الخير في هذا العام لمشروعات الحرمين من الأولوية والأسبقية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاهتمام والعناية والحرص والرعاية لهي أكبر دليل على اهتمام قادتنا عبر الأجيال على خدمة الحرمين الشريفين اللذين يمثلان العمق التاريخي لدولتنا المباركة

إن كل مواطن على أرضنا الغالية فخور بما تحقق لبلاده بقيادة الملك المفدى، فلله الحمد والمنّة ،وبهذه المناسبة فإننا نجدد البيعة الشرعية لولاة أمرنا وفقهم الله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة شرعية مخلصة وولاءً صادقًا على السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره ، امتثالاً لأمر الله عزّ وجل واستنانا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، سائلين الله لهم العون والتأييد، والتوفيق والتسديد، إنه سميع مجيب.