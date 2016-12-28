 الخطوط جاهزة لتسيير رحلات أديس وفِي انتظار مكتب القنصلية الأثيوبية بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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الخطوط جاهزة لتسيير رحلات أديس وفِي انتظار مكتب القنصلية الأثيوبية بجازان

الخطوط جاهزة لتسيير رحلات أديس وفِي انتظار مكتب القنصلية الأثيوبية بجازان
المناطق_جازان
أكد مدير الخطوط السعوديه بمنطقة جازان أ. سعيد بن عبدالله الحويفي في تصريح خاص “للمناطق ” عن جاهزية الخطوط لتسيير رحلات مباشرة من جازان إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا وذلك تلبية لرغبة المسافرين والركاب..
 
وبين الحويفي أنهم في انتظار موافقة القنصلية الأثيوبيه لفتح مكتب خاصة بهم بمدينة جيزان من أجل عمل وإنهاء التأشيرات اللازمة للمسافرين بدلا من الذهاب للقنصلية الأثيوبية بمدينة جدة.
 
مشيرا الى أنه سبق أن تمت مخاطبة القنصلية عبر الجهات المختصة والمعنية وفي انتظار الموافقة على أفتتاح مكتب لإنهاء التأشيرات لخدمة السياح السعوديين والجالية الأثيوبية والمسافرين الراغبين في السفر عبر المنطقة وذلك اختصارا للوقت وقرب مسافة السفر.

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