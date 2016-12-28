الخطوط جاهزة لتسيير رحلات أديس وفِي انتظار مكتب القنصلية الأثيوبية بجازان

أكد مدير الخطوط السعوديه بمنطقة جازان أ. سعيد بن عبدالله الحويفي في تصريح خاص “للمناطق ” عن جاهزية الخطوط لتسيير رحلات مباشرة من جازان إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا وذلك تلبية لرغبة المسافرين والركاب..