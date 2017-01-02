دراسة: هذا الأمر قد يتسبب في فقدان السمع عند النساء

كثير من الأمراض ينتج عنها أعراض جانبية خطيرة لا يمكن أن نتوقعها، وقد يكون الرابط بينهما غير معروف، و في مثال على ذلك كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة حيث أفادت أن فقدان السمع قد يكون مرتبطا بفقر الدم بسبب نقص الحديد وخلايا الدم الحمراء، فكيف ذلك؟

وجدت دراسة أمريكية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبيالأمريكي أخبار الصحة،أن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد هم أكثر عرضة لفقدان السمع بمعدل الضعف مقارنة بالأصحاء.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين فقدان السمع وفقر الدم بسبب نقص الحديد قوية بشكل خاص، حيث يسبب فقدان السمع الحسي العصبي، إضافة إلى فقدان السمع التوصيلي.

ويحدث فقدان السمع الحسى العصبي عند تلف الأذن الداخلية أو ممر العصب من الأذن الداخلية إلى الدماغ، وفقا للجمعية الأمريكية للسمع والكلام. أما فقدان السمع التوصيلي يحدث عندما لا تخرج الأصوات بكفاءة من الأذن الخارجية إلى طبلة الأذن أو الأذن الوسطى.

واستخلصت الدراسة نتائجها من دراسة الحالات المرضية و الصحية لعدد من الاشخاص المصابين بفقر الدم على مدى عدة سنوات، وقال مؤلف الدراسة “كاثلين شيفر” من جامعة بنسلفانيا للطب في فيلادلفيا إن علاج فقر الدم يساعد على تحسين أو منع فقدان السمع، لأن خلايا الدم الحمراء هي المسئولة عن نقل الأكسجين للخلايا حتى تعمل بشكل صحيح.

وأضاف معدو الدراسة أن الأذن الداخلية حساسة جدا للتغيرات في تدفق الدم، لذلك فمن الممكن أن نقص الأكسجين في الدم للأشخاص الذين يعانون فقر الدم بسبب نقص الحديد يمكن أن يؤثر عليها.