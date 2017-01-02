للجنسين.. وظائف شاغرة بفروع الجامعة الإلكترونية

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية عن وجود وظائف أكاديمية للسعوديين على رتبة محاضر، عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) في مختلف فروع الجامعة.

وجاءت الوظائف وفقاً للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة.

3- ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر على 35 سنة وذلك وفقاً للائحة الابتعاث.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جداً فما فوق.

5- أن يكون تخصص المتقدم لوظيفة محاضر في الماجستير امتداداً لتخصصه في البكالوريوس (باستثناء كلية العلوم الصحية).

6- أن يكون تخصص المتقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد) في الدكتوراه امتداداً لتخصصه في البكالوريوس والماجستير (باستثناء كلية العلوم الصحية).

7- أن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية باستثناء قسم العلوم الإنسانية.

8- أن يكون المتقدم لقسم الثقافة الإسلامية حاصلاً على المؤهل في التخصص.

9- أن يكون المتقدم لقسم اللغة العربية حاصلاً على المؤهل في تخصص النحو والصرف.

10- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

11- لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

وأوضحت الجامعة أنه يتاح التقديم على الوظيفة في فرع واحد من فروع الجامعة المعلن عنه, ولا يسمح بالتقديم على الوظيفة في أكثر من فرع, وتخضع الوظيفة للمنافسة داخل كل فرع من فروع الجامعة المقدم عليه فقط, والوظيفة المقدم عليها مخصصة للفرع ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة, علماً بأن الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.

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