ارتفاع عدد قتلى هجوم إسطنبول .. واتصالات مستمرة لأردوغان مع المسؤولين

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين بالبلاد للوقوف على حيثيات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ناد ليلي بإسطنبول والحصول على معلومات حول عدد الضحايا وأوضاع الجرحى.

وأفادت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، لوكالة الأناضول، أن أردوغان هاتف كلا من رئيس الوزراء بن علي يلدريم ووالي إسطنبول واصب شاهين ومدعي عام إسطنبول عرفان فيدان عقب الهجوم الإرهابي بإسطنبول فجر الأحد.

وأوضحت المصادر أن أردوغان أكد للمسؤولين أنه يتابع تطورات الهجوم الإرهابي عن كثب، كما أعرب لهم عن حزنه البالغ لسقوط ضحايا جراء الهجوم.

وكان الهجوم الذي وقع بناد ليلي في منطقة أورطه كُوي بمدينة اسطنبول، أسفر عن مقتل 39 على الأقل بينهم رجل أمن و16 أجنبياً، وإصابة 40 آخرين بجروح.