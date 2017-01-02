صورة منفذ هجوم إسطنبول الدامي .. والاسم لم يُعلن بعد

نشرت الشرطة التركية صورة المشتبه به في تنفيذ هجوم إسطنبول الدامي، دون أن تعلن عن اسمه، مكتفية بذكر أنه من جنسية أجنبية.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن من بين الضحايا 7 قتلى سعوديين و9 مصابين أيضاً، و3 قتلى أردنيين، بينما وصل إجمالي عدد القتلى إلى 39 شخصاً.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد أن الملهى كان يستضيف محتفلين بالعام الجديد، وتعرض لإطلاق نار عشوائي، وإن عدداً من رجال شرطة بين القتلى.

وتحدثت وسائل إعلام محلية أن المهاجم من “كتائب تركستان”، التي تنشط في دول آسيا الوسطى.

ورجحت أن ينتمي المهاجم – الذي نفذ المجزرة برشاش كلاشينكوف – إلى تنظيم داعش، وبحسب تلك الوسائل، فقد انطلق المهاجم من منطقة “زيتينبورنو” في إسطنبول بتاكسي إلى منطقة “أورتاكوي”.