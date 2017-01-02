لإنقاذ “أردوغان”.. طائرة سعودية تهبط اضطراريا في القاهرة

هبطت طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة الدولي،أثناء رحلتها من تركيا إلى الرياض لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية يدعى “أردوغان” أصيب بأزمة قلبية.

وأوضحت مصادر بحسب “اليوم السابع” المصرية، أنه أثناء عبور رحلة شركة طيران “ناس” السعودية للأجواء المصرية، قادمة من تركيا في طريقها إلى الرياض، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكب التركي ويدعى “أردوغان .م” (46 عاما).

وأضافت المصادر ، أنه تم إبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، وتم نقله إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.