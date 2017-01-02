أكدت لجنة التحقيق المكلفة من الحكومة اليمنية في غرق السفينة المنكوبة قبالة ساحل جزيرة سقطرى، أن الحمولة الزائدة هي أبرز أسباب غرق، السفينة التي كانت تحمل على متنها أكثر من 60 راكبًا، تم إنقاذ 42 منهم. وسلمت اللجنة التي يرأسها وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية، اليوم تقريرها عن نتائج التحقيق التي أجريت حول غرق السفينة، إلى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووجه رئيس الوزراء بانتظام رحلات الطيران بشكل دوري بين مطار سقطرى وبقية مطارات الجمهورية، خاصة بعد عودة عمل مطار الريان في حضرموت، وتخفيض تكاليف أسعار التذاكر إلى المحافظة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تشجيع الاستثمار في النقل البحري الآمن لتوفير عبارات لنقل الركاب وإجراء تعديلات على اللوائح المنظمة لعمل الجهات البحرية العاملة في الموانئ منعا للتداخل في الاختصاصات ومهام بعضها البعض، إضافة إلى مخاطبة الجهات المسؤولة بمنع إبحار أي سفن لا تحمل تراخيص أو شروط ومواصفات نقل الركاب.
لجنة تحقيق يمنية تؤكد أن الحمولة الزائدة هي السبب الأبرز في غرق سفينة ركاب قبالة ساحل سقطرى
أكدت لجنة التحقيق المكلفة من الحكومة اليمنية في غرق السفينة المنكوبة قبالة ساحل جزيرة سقطرى، أن الحمولة الزائدة هي أبرز أسباب غرق، السفينة التي كانت تحمل على متنها أكثر من 60 راكبًا، تم إنقاذ 42 منهم. وسلمت اللجنة التي يرأسها وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية، اليوم تقريرها عن نتائج التحقيق التي أجريت حول غرق السفينة، إلى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
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