 اللواء الدويسي يتفقد سير المشاريع اﻷمنية ويلتقي محافظي أبوعريش وصبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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اللواء الدويسي يتفقد سير المشاريع اﻷمنية ويلتقي محافظي أبوعريش وصبيا

اللواء الدويسي يتفقد سير المشاريع اﻷمنية ويلتقي محافظي أبوعريش وصبيا
المناطق - جازان

قام مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن ومدير إدارة المشاريع والصيانة بزيارة لمحافظة ابوعريش تخللها لقاء جمعه بمحافظها محمد بن ناصر بن لبده جرى فيه مناقشة جملة من المواضيع ذات الإهتمام المشترك كما شملت الزيارة في سياق مماثل محافظة صبيا والالتقاء بمحافظها علي بن موسى زعله.

وقد وقف اللواء الدويسي خلال جولته الميدانية على مشاريع اﻷمن العام بالمنطقة وتفقد خلالها سير العمل بالورشة المركزية التي تنفذها إدارة المشاريع والصيانة باﻹضافة لزيارة مشروع إسكان اﻷمن العام الذي يجري العمل على إنشائه بالمنطقة.

حيث اطلع خلال الجولة على ماتم إنجازه بتلك المشاريع والمراحل التي وصلت إليها من قبل المشرفين عليها مؤكدا على الجودة والانجاز التي تتسم بها.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جملة من المشاريع الأمنية التي تحضى بها المنطقة.

وفي ذات السياق تعكف وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني بجازان على تنفيذ عدد من المشاريع وهي:
(إدارة مرور منطقة جازان _ إدارة الأمن والحماية _ مدينة تدريب الأمن العام _معسكر قوات الطوارئ الخاصة _مركز نادي الضباط).

وفي نهاية جولته أكد اللواء الدويسي أن هذه المشاريع تعد نقله نوعية للاجهزة اﻷمنية بالمنطقة لتواكب تقديم افضل الخدمات وتترجم الخطة التطويرية التي تعيشها بلادنا الغالية متمنيا اﻹنتهاء منها وأن ترى النور في أسرع وقت لتعزز ركائز الأمن ولتستثمر في خدمة ورقي هذا  الجهاز الحصين وأفرعه بالمنطقة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة “حفطه الله” ودعم ومتابعة معالي مدير الامن العام وفقه الله.

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