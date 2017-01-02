 مقتل جنرال إيراني بارز بمعارك مع المعارضة السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل جنرال إيراني بارز بمعارك مع المعارضة السورية

مقتل جنرال إيراني بارز بمعارك مع المعارضة السورية
المناطق - وكالات

قتل قائد بارز يحمل رتبة جنرال في الحرس الثوري الإيراني خلال معارك بين قوات النظام والمعارضة في سوريا ، امس الأحد.

وقالت وكالة أنباء “فارس” المقربة من الحرس الثوري الأحد إن “الجنرال البارز غلام حسين قلي زاده، شارك في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 ـ 1988، وكان من أبرز قادة الحرس الثوري”.

ولم تكشف وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري مكان مصرع الجنرال زاده، مكتفية بالقول إنه “قتل في معارك داخل سوريا”.

وبمقتل غلام حسين قلي زاده، يرتفع عدد المقاتلين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في سوريا إلى 326 منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب إحصائيات ينشرها الإعلام الإيراني.

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