 “صندوق التنمية العقاري” يعتزم التعاقد مع جهات مصرفية جديدة لتقديم القرض المعجل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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“صندوق التنمية العقاري” يعتزم التعاقد مع جهات مصرفية جديدة لتقديم القرض المعجل

“صندوق التنمية العقاري” يعتزم التعاقد مع جهات مصرفية جديدة لتقديم القرض المعجل
المناطق - متابعات

أكد مصدر بصندوق التنمية العقاري أن الصندوق سيوقع خلال العام الحالي عقودا مع عدد من الجهات المصرفية، لتقديم القرض المعجل للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار، للحصول على مسكن، بعد توقيعه مع مصرف الراجحي الفترة الماضية.

وقال المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف، وفقا لصحيفة “الجزيرة”، إن خطتهم الحالية تهدف إلى إنهاء طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار، خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وإيجاد منتجات جديدة تخدم ما يقارب الـ415 ألف مواطن بقوائم الانتظار.

ولفت إلى أن تعطل برامج الإقراض تسبب فيه عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع الصندوق، موضحا أن المبالغ المتأخرة تكفي لحل أزمة نحو 64 ألف شخص خلال الفترة الحالية، ونحو 106 آلاف مواطن خلال الفترة الماضية.

وأرجع اليوسف تأخر إعلان قروض المواطنين إلى أن الصندوق يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الاقتراض، لافتا إلى أن هناك عددا من البرامج التي تدرس بهدف تقليص مدة الانتظار، لمن هم على قوائم الصندوق.

وكان “مصرف الراجحي” قد أطلق في سبتمبر الماضي بالتعاون مع “صندوق التنمية العقاري” برنامج التمويل المعجل ليسهم في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواء كانت فللا أو شققا بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.

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