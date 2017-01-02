 وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بحائل بنات تعقد برنامج تدريبي بعنوان إعداد المدرب المحترف ToT | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بحائل بنات تعقد برنامج تدريبي بعنوان إعداد المدرب المحترف ToT

وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بحائل بنات تعقد برنامج تدريبي بعنوان إعداد المدرب المحترف ToT
المناطق - حائل

عقدت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بحائل البرنامج التدريبي  ( إعداد المدرب المحترف ToT) ضمن الخطة التدريبية لبرامج الوحدة بالشراكة مع الثانوية الثانية عشر إحدى مدارس تطوير من تنفيذ و إعداد  مشرفة التدريب بالوحدة الأستاذة زكية الحمدان  ومسئولة مصادر التعلم في الثانوية الثانية عشر الأستاذة وفاء الجهني, وقد استهدف البرنامج منسوبات مدارس تطوير بحائل،  ومشرفات وإداريات الوحدة,  والمشرفات التربويات في المكاتب والادارات ومعلمات مدارس المنطقة, وقد كان الهدف من إقامة البرنامج هو إكساب المتدربات بعض المهارات الأساسية للمدرب المحترف وإعداده  للتدريب و إلى معرفة مفهوم التدريب ومنهجية تعليم الكبار والصغار، ومعرفة أنماط وأساليب التدريب, وأهم مهارات وسمات المدرب الناجح، ومهارات التواصل  والاتصال الفعال ومفاهيمه ،ولغة الجسد, وقد بلغ  عدد الحضور   (٣٦) متدربة من قائدات و وكيلات ومعلمات مدارس تطوير  ومشرفات وإداريات وحدة تطوير ومعلمات المدارس بالمنطقة ومشرفات تربويات في مكاتب التعليم والإدارات الأخرى,  

وفي نهاية البرنامج شكرت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس ممثلةً بالأستاذة فلحاء عطا الله الشمري كلاً من إدارة التدريب التربوي والابتعاث وقيادة الثانوية الثانية عشر لدعمها للبرنامج وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

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