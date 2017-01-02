تمهيدا لاعتماد الرسوم الجديدة .. “الجمارك ” توقف دخول حاويات التبغ في المنافذ

قالت مصادر، أن مصلحة الجمارك السعودية أوقفت حاويات التبغ في منافذ عدة يوم أمس الأحد بعد حذف بند التعرفة الجمركية السابق، تمهيدا لاعتماد البند الجديد.

وأوضحت المصادروفقا لـ “عكاظ” بأن القرار الرسمي سينفذ اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أن تغيير التعرفة سيشمل جميع أنواع التبغ، ولن يقتصر على الدخان فقط بل سيشمل جميع الأنواع الأخرى.

وأشارت الى عدم وجود معلومات واضحة عن أسعار التعرفة الجديدة أو نسبة ارتفاعها، مبينة أن المخلصين الجمركيين يدخلون بند التعرفة الجمركية وفقا للتعرفة التي تضعها وزارة المالية.

ووثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.