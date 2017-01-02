 قنصلية المملكة: وفاة 7 سعوديين وإصابة 11 في هجوم اسطنبول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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قنصلية المملكة: وفاة 7 سعوديين وإصابة 11 في هجوم اسطنبول

قنصلية المملكة: وفاة 7 سعوديين وإصابة 11 في هجوم اسطنبول
المناطق - متابعات

أعلن القائم بأعمال سفير المملكة لدى تركيا عبد الله الغامدي، والقائم بالأعمال في القنصلية السعودية باسطنبول، وفاة 7 وإصابة 11 مواطناً في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في اسطنبول أمس الأحد.

وأوضح الوزير المفوض بقنصلية المملكة في إسطنبول عبدالله الرشيدان، أن المتوفين 5 رجال وامرأتان، فيما لا يزال دبلوماسي المملكة يحصرون المتضررين.

وأعلنت السلطات التركية أن 39 فرداً قتلوا، وأصيب 65 من جملة 700 كانوا موجودين داخل المطعم المنكوب، بحسب “عكاظ”.

وقالت الأردن: إن 3 من مواطنيه قتلوا، وأصيب 4، فيما أعلنت تونس وفاة رجل أعمال تونسي وزوجته جراء الهجوم، إضافةً إلى مقتل 3 فرنسيين، وبلجيكيا.

من جهتها، ذكرت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان، أن من بين الضحايا مغاربة ولبنانيين وليبيين.

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