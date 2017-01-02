 التحالف العربي يدمر صواريخ “صمود” و “زلزال” الإيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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التحالف العربي يدمر صواريخ “صمود” و “زلزال” الإيرانية

التحالف العربي يدمر صواريخ “صمود” و “زلزال” الإيرانية
المناطق - متابعات

دمر التحالف العربي مخازن أسلحة وتحصينات للميليشيات الانقلابية في محافظتي الضالع وحجة، أمس (الأحد).

وأوضح مصدر عسكري وفقا لـ “عكاظ”، أن مقاتلات التحالف استهدفت مخازن أسلحة للميليشيات الانقلابية في جبل ناصة المطل على مدينتي دمت ومريس بمحافظة الضالع، مضيفا أن انفجارات المخازن استمرت لساعات. وأوقعت الضربات المركزة للتحالف على مواقع الانقلابيين خسائر فادحة في المعدات.

وأشار المصدر إلى أن التحالف قصف تعزيزات للانقلابيين على متن شاحنتين في مثلث عاهم بمحافظة حجة ودمرها تماما، قبل وصولها إلى منطقتي حرض وميدي، لافتا إلى أن الأسلحة المدمرة ضمت صواريخ «صمود» و«زلزال» الإيرانيين.

وفي صنعاء، داهمت ميليشيات الحوثي مبنى مؤسسة الاتصالات العامة وسط صنعاء، ونهبت جميع الأثاث والمعدات والأجهزة أمس.

وذكرت مصادر إعلامية في صنعاء، أن عددا من المسلحين الحوثيين اقتحموا مبنى المؤسسة العامة للاتصالات، ونهبوا جميع محتوياتها من المولدات وأجهزة البث اللاهوائي والأثاث المكتبي، وبراميل الديزل، دون معرفة المبررات الدافعة لذلك.

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