 سماء غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة وطقس مستقر على باقي المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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سماء غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة وطقس مستقر على باقي المناطق

سماء غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة وطقس مستقر على باقي المناطق
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وجنوب غرب المملكة، فيما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال وشرق المملكة وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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