 البحرين: ما بثته قناة “أهل البيت” العراقية يمثل دعمًا إيرانيًا للأعمال الإرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القبض على ثلاثة اشخاص اعتدوا وسلبوا وافد عربي بسكاكا القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة إسطنبول دوريات جازان تطيح بعشريني سلب وافد نقوده “الضمان الصحي” يحذر من إشراك العاملين في دفع أقساط التأمين المستحقة الابتدائية (62) تفعل حملة المحافظة على البيئة تحت شعار (مدرستنا تبي منا) البحرين: ما بثته قناة “أهل البيت” العراقية يمثل دعمًا إيرانيًا للأعمال الإرهابية سماء غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة وطقس مستقر على باقي المناطق بدء التسعيرة الجديدة لاستقدام العمالة بالمملكة التحالف العربي يدمر صواريخ “صمود” و “زلزال” الإيرانية قنصلية المملكة: وفاة 7 سعوديين وإصابة 11 في هجوم اسطنبول القرني يسحب دعواه ضد الكاتب نجيب يماني تمهيدا لاعتماد الرسوم الجديدة .. “الجمارك ” توقف دخول حاويات التبغ في المنافذ

البحرين: ما بثته قناة “أهل البيت” العراقية يمثل دعمًا إيرانيًا للأعمال الإرهابية

البحرين: ما بثته قناة “أهل البيت” العراقية يمثل دعمًا إيرانيًا للأعمال الإرهابية
المناطق - متابعات

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن ما بثته قناة تمولها طهران حول الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، أحد السجون جنوب شرقي البحرين، يمثل دعما إيرانيا للأعمال الإرهابية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وقت متأخر مساء أمس.

1 2

واستهدف الهجوم المسلح الذي نفذته “مجموعة إرهابية”، سجن “جو” جنوب شرقي البحرين، وأسفر عن مقتل شرطي، وإصابة 10 محكومين في قضايا إرهابية.

وقالت الوزارة في تغريدتها ‏إن مركز الإعلام الأمني (التابع لها) تابع مابثته قناة أهل البيت (تبث من كربلاء العراقية) التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل ‏في سجن (جو) قد تمت بنجاح.

واعتبرت الداخلية البحرينية أن هذا الأمر يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير/ كانون الثاني 2015، أعلنت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد خطوة مماثلة اتخذتها السعودية.

وجاء قطع العلاقات السعودية مع طهران على خلفية اعتداءات تعرضت لها سفارتها بالعاصمة الإيرانية، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي البلاد، احتجاجا على إعدام “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي، مع 46 مداناً بالانتماء للتنظيمات الإرهابية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>