البحرين: ما بثته قناة “أهل البيت” العراقية يمثل دعمًا إيرانيًا للأعمال الإرهابية

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن ما بثته قناة تمولها طهران حول الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، أحد السجون جنوب شرقي البحرين، يمثل دعما إيرانيا للأعمال الإرهابية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وقت متأخر مساء أمس.

واستهدف الهجوم المسلح الذي نفذته “مجموعة إرهابية”، سجن “جو” جنوب شرقي البحرين، وأسفر عن مقتل شرطي، وإصابة 10 محكومين في قضايا إرهابية.

وقالت الوزارة في تغريدتها ‏إن مركز الإعلام الأمني (التابع لها) تابع مابثته قناة أهل البيت (تبث من كربلاء العراقية) التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل ‏في سجن (جو) قد تمت بنجاح.

واعتبرت الداخلية البحرينية أن هذا الأمر يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير/ كانون الثاني 2015، أعلنت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد خطوة مماثلة اتخذتها السعودية.

وجاء قطع العلاقات السعودية مع طهران على خلفية اعتداءات تعرضت لها سفارتها بالعاصمة الإيرانية، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي البلاد، احتجاجا على إعدام “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي، مع 46 مداناً بالانتماء للتنظيمات الإرهابية.