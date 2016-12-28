الابتدائية (62) تفعل حملة المحافظة على البيئة تحت شعار (مدرستنا تبي منا)

فعلت الابتدائية الثانية والستين التابعة لمكتب جنوب بتعلم حائل بنات يوم الخميس الموافق الثلاثون من ربيع الأول لعام 1438هـ حملة على مستوى المدرسة تحت عنوان((مدرستنا تبي منا)) وذلك تفاعلاُ مع حملة (حائل تبي منا) والتي بادر بها الفريق التطوعي من أبناء منطقة حائل والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم العمل التعاوني والشراكة المجتمعية وغرس حب التعاون والمشاركة والمحافظة على نظافة البيئة المحيطة بنا وما لذلك من الأثر الإيجابي المنعكس على المجتمع بأكمله وذلك تحت إشراف من قائدة المدرسة الاستاذة مشاعل محمد الخشمان.

وقد أشارت الخشمان أن هذه الحملة أتت لمشاركة ودعم حملة ((حائل تبي منا)) ولتعزيز القيم الإسلامية وإكساب الطالبات مبادئ المحافظة على البيئة المدرسية انطلاقاً من الطالب ثم الفصل ثم المدرسة وبالتالي البيئة المحيطة.

ومن جهتها تحدثت رائدة النشاط الأستاذة هند الشمري عن هذه الحملة الطيبة ومدى تفاعل الطالبات معها وارتفاع معدل المشاركة الفاعلة في المحافظة على نظافة الفصول الدراسية والمحافظة على مرافق المدرسة العامة وارتفاع معدل الوعي لدى الطالبات واستشعارهن لأهداف الحملة الإيجابية.

وقد صرحت المنسقة الإعلامية بالمدرسة الأستاذة دلال الشمري بأنه تم اتباع آلية منظمة في تطبيق هذا البرنامج من خلال إعداد إذاعة مدرسية بهذا الخصوص وتوزيع البرشورات التثقيفية على الطالبات وإقامة ركن ( نظافتي سر صحتي ) بمشاركة طالبات المدرسة.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة داعمة لأحد مشاريع الخطة المدرسية المعتمدة في الابتدائية الثانية والستين للعام الدراسي1438 هـ وهو مشروع ((نظافتي سر صحتي)).