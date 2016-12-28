“الضمان الصحي” يحذر من إشراك العاملين في دفع أقساط التأمين المستحقة

حذر مجلس الضمان الصحي المستفيدين من شركات التأمين بأنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشرك العاملين في دفع الأقساط المستحقة عليهم أو على أسرهم أو مشاركتهم بذلك.

وحدد المجلس- حسبما أوردت صحيفة “الحياة”- الغرامات والجزاءات بحسب وثيقة التأمين بغرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.

وبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتباراً من 10 يوليو تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.