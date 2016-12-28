 دوريات جازان تطيح بعشريني سلب وافد نقوده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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دوريات جازان تطيح بعشريني سلب وافد نقوده

دوريات جازان تطيح بعشريني سلب وافد نقوده
المناطق - جازان

أطاحت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان بشاب عشريني قام باﻹعتدى على وافد اسيوي وسلب مبلغ مالي كان بحوزته بإحد المجمعات التجارية بجازان وذلك في وقت قياسي من إرتكابه للجريمة.

وفي تفاصيل الخبر تلقت ادارة العمليات بلاغ من وافد اسيوي يعمل بأحد المجمعات التجارية عن قيام شخص باﻹعتدى عليه وسلب نقوده ومحفظته بالقوة والفرار من الموقع.

وعلى الفور تم تمرير البلاغ للفرق العامله بالميدان وتكثيف البحث والتحري عن الشخص بموجب ماتوفر من معلومات واوصاف ما اسفر عن ضبطه بموقع تجاري اخر وفي وقت قياسي وبحوزته المبلغ واتضح بانه شاب يبلغ من العمر22 عاما.

وقد استطاع المبلغ التعرف عليه من اول لحظة بعد عرضه ضمن عرض نظامي.
وجرى اعداد محاضر الضبط وإحالته رفق الأوراق لجهة الاختصاص .

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