 القبض على ثلاثة اشخاص اعتدوا وسلبوا وافد عربي بسكاكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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القبض على ثلاثة اشخاص اعتدوا وسلبوا وافد عربي بسكاكا

القبض على ثلاثة اشخاص اعتدوا وسلبوا وافد عربي بسكاكا
المناطق - سكاكا - محمد الحسن

اوضح ‏الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس انه تقدم وافد من جنسية عربية بالعقد الثالث من العمر لمركز شرطة العزيزية بسكاكا مبلغاً عن قيام ثلاث أشخاص ملثمين (مجهولين) بالدخول عليه بمقر سكنه والاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي منه .

وبفضل من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف من التعرف على الاشخاص والقبض عليهم وهم ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر ، وأقر أحدهم بارتكاب الحادثة مع الآخرين وجرى إيقافهم واشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام .

 

وتؤكد شرطة منطقة الجوف وتحذر كل من يحاول المساس بأمن وسلامة المواطن والمقيم بأنها ستكون له بالمرصاد . والله الموفق .

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