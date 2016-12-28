 شرطة نجران : قاتل الثلاثيني يسلم نفسه للجهات الأمنية بالرياض ويعلل جريمته بخلافات شخصية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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شرطة نجران : قاتل الثلاثيني يسلم نفسه للجهات الأمنية بالرياض ويعلل جريمته بخلافات شخصية

شرطة نجران : قاتل الثلاثيني يسلم نفسه للجهات الأمنية بالرياض ويعلل جريمته بخلافات شخصية
المناطق - نجران
تلقت غرفة العمليات بلاغ في تمام الساعة ١١:٣٣ من مساء يوم السبت الموافق ١٤٣٨/٤/٢ عن وجود شخص ملقى على الارض مضرج بالدماء وبه عدة طلقات وقد فارق الحياه
وفي الحال باشرت الحاله فرق الضبط الجنائي والمختصين وتم إنهاء كافة الإجراءات الاوليه واتضح ان المجني عليه سعودي يبلغ من العمر ٣٥ عام
وقد أودع الجثمان ثلاجة الموتى لحين انتهاء إجراءات التحقيق
ومن جانب آخر سلم الجاني نفسه للجهات الأمنية في منطقة الرياض وقد علل جريمته بخلافات شخصية سابقة وجاري العمل على استلام الجاني وإكمال مجريات التحقيق تحقيقا للعداله
أوضح ذلك الناطق الاعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله محمد العشوي.

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