 القبض على تسعة وافدين بحالة غير طبيعية لتعاطيهم  مادة العرق المسكر ببالجرشي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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القبض على تسعة وافدين بحالة غير طبيعية لتعاطيهم  مادة العرق المسكر ببالجرشي

القبض على تسعة وافدين بحالة غير طبيعية لتعاطيهم  مادة العرق المسكر ببالجرشي
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
اوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بان  رجال البحث والتحري بشرطة محافظة بلجرشي وأثناء مباشرتهم لأعمالهم المعتادة   رصدوا احدى المواقع بالمحافظة يصدر منها أصوات صخب وموسيقى عالية وبالوصول للموقع تم ملاحظة عدد ( ٩ ) وافدين من العمالة الآسيويه وهم بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم مادة العرق المسكر ، تم القبض عليهم وبحوزتهم عدد خمس قوارير سعة كل منها {١.٧٥} لتر مملؤه بمادة العرق المسكر وعدد ثلاث قوارير أخرى بهما كمية قليلة من نفس المادة .
مشيرا بانه تم أتخاذ بحقهم جميع الإجراءات الأمنية الأولية وتم إشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بذلك لإستكمال ماتبقى من إجراءات .

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