القبض على تسعة وافدين بحالة غير طبيعية لتعاطيهم  مادة العرق المسكر ببالجرشي

اوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بان رجال البحث والتحري بشرطة محافظة بلجرشي وأثناء مباشرتهم لأعمالهم المعتادة رصدوا احدى المواقع بالمحافظة يصدر منها أصوات صخب وموسيقى عالية وبالوصول للموقع تم ملاحظة عدد ( ٩ ) وافدين من العمالة الآسيويه وهم بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم مادة العرق المسكر ، تم القبض عليهم وبحوزتهم عدد خمس قوارير سعة كل منها {١.٧٥} لتر مملؤه بمادة العرق المسكر وعدد ثلاث قوارير أخرى بهما كمية قليلة من نفس المادة .

مشيرا بانه تم أتخاذ بحقهم جميع الإجراءات الأمنية الأولية وتم إشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بذلك لإستكمال ماتبقى من إجراءات .