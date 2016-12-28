 إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران تكرم الكلية التقنية   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران تكرم الكلية التقنية  

إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران تكرم الكلية التقنية  
المناطق - نجران

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد تكرم الكلية التقنية بنجران قدم فيها نائب مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران الأستاذ حسين بن صالح جليدان ومدير مركز الإرشاد التعليمي والمهني بتعليم نجران الأستاذ صالح بن يحيى آل زمانان درعاً تكريمياً للكلية التقنية بنجران وشهادة شكر وتقدير للكلية استلمها عميد الكلية الأستاذ محمد بن علي زبعان الصقري ومدير العلاقات والإعلام الأستاذ علي بن عبد الله آل عتيق نظير استضافة الكلية لبرنامج مهارات الطلاب في اختبار القدرات لطلبة المرحلة الثانوية ومساهمتها الفاعلة في إنجاح البرنامج .

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