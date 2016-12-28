غرفة الرياض تنظم ورشة عمل حول نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة

تنظم غرفة الرياض وبالتعاون مع أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني صباح الأربعاء 4/1/2017, بمقر الغرفة ورشة عمل (وثيقة التأمين الصحي الموحدة) في مرحلتها الثالثة, والتي تهدف إلى تسليط الضوء على نظام إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص الذين لديهم (25-49) عاملاً بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.

وسيتم خلال الورشة التي سيتحدث فيها عدد من المختصين بالمجلس التعريف بالنظام والإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس مؤخراً للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي إضافة إلى توضيح خطوات آلية ومراحل تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، حيث يستهدف المشروع اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين الغير حقيقي بشكل خاص.

يذكر أن النظام سيتم تطبيقه على أربعة مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر اعتبارا من 10/07/2016م، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10/10/2016م على اصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50عامل فاكثر, أما المرحلة الثالثة والتي تبدأ 10/01/2017م فسيتم تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عامل, وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10/04/2017م.