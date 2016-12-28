 الكلية التقنية بالمدينة المنورة اقامت حفلاً لتكريم المتدربات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بالمدينة المنورة اقامت حفلاً لتكريم المتدربات

الكلية التقنية بالمدينة المنورة اقامت حفلاً لتكريم المتدربات
المناطق - المدينة المنورة

أقامت الكلية التقنية بالمدينة المنورة يوم الخميس الموافق 30/3/1438هـ حفلاً برعاية عميدة الكلية أ. فاطمة بولاقي لتكريم المتدربات المتميزات الحاصلات على معدلات مرتفعة في كل قسم من أقسام الكلية ومساراتها ، وقد قدمت مشرفة التوجيه والإرشاد بالكلية أ. ليلى العوفي شهادات الشكر والهدايا للمتدربات الخمس الأوائل  في كل قسم ، كما تم تكريم فريق النشاط  المكون من مجموعة من المتدربات و مشرفة الأنشطة في الكلية أ. عنود السميري واللاتي كان لهن دور بارز في النشاط طوال الفصل التدريبي الأول من العام 1437/1438هـ ، بالإضافة إلى تكريم بعض المتدربات المتميزات في الأقسام من قبل مدرباتهن وتقديم الهدايا ثواباً لهن على تميزهن في موادهن التخصصية ، كما قدمت مشرفتي التدريب التعاوني في قسمي النسيج والتزيين النسائي أ. عهود الحجيلي  و أ.أريج الباحث الهدايا تقديرا وامتناناً منهما لمتدرباتهما على تميزهن ونشاطهن خلال الفصل التدريبي الختامي لهن ، وقد ترأس الاحتفال عميدة الكلية و حضور كلا من الوكيلات ورئيسات الأقسام والمدربات وعدد كبير من المتدربات مما كان له وقع جميل في قلوب متدرباتنا الغاليات المتميزات ليشعرن بالفرحة والحماس ، كما أنه يهدف إلى تشجيع المتدربات الأخريات للارتقاء بمستوياتهن للامتياز تأسياً بزميلاتهن .

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