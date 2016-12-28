كلمة مدير عام صحة تبوك في ذكرى البيعة

تأتي الذكرى الثانية لبيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ وبلادنا ترتدي لباس العز والفخر وتحلق عالياً في سماء الأمن والأمان والتنمية والطموحات التي لا حد لها .. تأتي هذه الذكرى الغالية والعزيزة على قلب كل مواطن لتحمل في طياتها ذكرى المنجزات التي تحققت في عهد ملك الحزم والعزم .. سلمان الحكمة والرؤية الثاقبة والسياسي المحنك والمثقف والإنسان.

الملك سلمان ـ حفظه الله ـ زعيم وقائد تربى في مدرسة المؤسس الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ إضافة إلى قربة وعملة مع إخوته الملوك السابقين ـ رحمهم الله جميعاً ـ ، فهو من الشخصيات المؤثرة ليس على مستوى الوطن فقط بل على المستوى العربي والعالمي وعلى كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية .

فعلى المستوى المحلي تميز عهد خادم الحرمين الشريفين بالعديد من الإنجازات على كافة الأصعدة ، فقد بدأ بترتيب البيت السعودي بما يتوافق مع المرحلة الحالية وإعادة هيكلة الدولة وذلك بإصدار العديد من القرارات والأوامر الملكية ورسم خريطة اقتصادية للوطن من خلال برنامج التحول الوطني . كما جاءت رؤية المملكة (2020 ـ 2030 ) لتحمل في طياتها رؤية الحاضر للمستقبل وعمل اليوم للغذ وذلك من خلال محاورها وهي المجتمع الحيوي والإقتصاد الزاهر والوطن الطموح ، ونحن نستشعر دائماً مقولته ـ حفظه الله ـ ( هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك (

وعلى المستوى العربي أعاد للأمة هيبتها وعمل على نصرة الأشقاء في اليمن من خلال تحالف عسكري عربي تجسد في عاصفة الحزم , كما نجح ـ حفظه الله ـ على الصعيد العالمي والإسلامي في إقناع معظم الدول بضرورة تأسيس تحالف عسكري إسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف , فهو ملك تتجاوز إنجازاته وطموحاته الكثير مما يمكن أن تحمله هذه السطور المتواضعة .

لقد شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تطورا كبيرا في شتى المجالات حتى اصبح هذا الانجاز محل اعتزاز وفخر لكل السعوديين . ولعل الاستثمار في المواطن وصحته هي من اولى اهتمامات القيادة الرشيدة , ففي هذا العهد الزاهر الميمون خطت صحة تبوك خطوات متقدمة في مجال الخدمات الصحية بافتتاح اكبر صرح طبي في المنطقة وهو مستشفى الملك فهد التخصصي سعة 500 سرير ومجمع الأمل للصحة النفسية سعة 200 سرير ضمن مجمع اللك عبدالله الطبي بتكلفة مالية تجاوزت 900 مليون ريال , كما جاري العمل على الانتهاء من انشاء مستشفى الولادة والاطفال سعة 200 سرير , وقريبا افتتاح مستشفى ضباء سعة 100 سرير , واضافة الى مستشفيات المنطقة الحديثة تعمل الى جانبها مراكز تخصصية كمركز طب الاسنان ومركز السكري ومركز الغسيل الكلوي , وهناك 84 مركز رعاية صحية اولية موزعه على كافة مدن ومحافظات ومراكز وهجر منطقة تبوك اضافة الى العديد من البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية , ويعمل في منظومة الخدمات الصحية اكثر من 8000 الاف موظف وموظفة في شتى التخصصات الطبية والفنية والادارية .

كما أن عجلة التنمية والتطوير في الخدمات الصحية بمنطقة تبوك لم تتوقف بل واصلت المديرية سعيها الحثيث لخدمة المريض ومواجهة الطلب المتنامي على الخدمة الصحية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ومتابعة دؤوبة من معالي وزير الصحة ونائبيه بوضع الخطط المستقبلية للتوسع في مجال الخدمات الصحية في المنطقة ما بين مستشفيات ومراكز رعاية صحية اولية وذلك من منطلق الحرص على توفير أرقى الخدمات الصحية لكافة المواطنين في نطاق سكنهم .

ولا يسعني في الختام إلا أن أرفع لمقامه الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات ونجدد البيعة بإسمي وبإسم منسوبي المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك بهذه الذكرى المباركة ، سائلاً الله العلي القدير أن يمد في عمره وأن يحفظ ولي عهده وولي ولي عهده وأن يسدد على طريق الخير خطاهم

حفظ الله بلادنا وأدام عليها عزها ورفعتها

د.غرم الله بن عبدالله الغامدي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك