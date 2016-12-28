اجتماع تنسيقي لانطلاقة الوحدات الضمانية بمحافظات وقری حائل

تراس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد اجتماع تنسيقي بمركز التنمية الاجتماعية أمس مع عدد من مسؤلين الفروع بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ سعد الصعب ومدير الضمان الاجتماعي الاستاذ خالد العامر.

وتناقش المجتمعون امكانية تجهيز مقر الوحدات الضمانية وضرورة بداية الانطلاقة للخدمات بهذا الخصوص التي تحرص عليه الوزارة ..

وناقشوا أمور وقضايا كثيرة ايجابية من شأنها خدمة المواطنين في تلك المحافظات والقرى والهجر…والتي تسرع في انطلاق مشروح وحدات الضمان الاجتماعي كمرحلة اولى لتدشين خدمات الوزارة الاخرى (عمل وتنمية) بالمحافظات والقرى والهجر بالشراكة مع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية للاستفادة من المقرات والامكانيات الاخرى لتوصيل الخدمات للمستفيدين بدون تكبد عناء السفر لكافة شرائح المستفيدين…

وأكد العياد في كلمته ان المنطقة الاكثر نشاطاً سوف تبدأ بها الخدمات الاخرى كخطوة ثانية من المشروع.

مشددا ان الوزارة ستدعم هذه الوحدات الضمانية بكل ماتحتاجه من متطلبات حتى تؤدي دورها حسب خطة العمل القائمة حتی نحقق للمستفيد احتياجاته

وأكد أن ادارته تعمل علی الوقوف الميداني المباشر على آلية سير الاعمال ومراحل تقديم الخدمات الضمانية للمستفيدين والمستفيدات بالإضافة إلى تفقد مدى توفر متطلبات فرع الضمان الاجتماعي بالمنطقة مما يعزز من دعم نواة تقديم الخدمات الضمانية المتكاملة …

مثمنا دعم ورعاية صاحب السمو الملكي امير منطقة حائل وسمو نائبه والی متابعة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووكيل وكالة الضمان الاجتماعي للحرص والدعم لكل ما يخدم احتياجات المنطقة تحقيقا للاهداف المتطلعة