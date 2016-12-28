شاهد.. لحظة هروب المهاجم من “حادث اسطنبول” وإطلاقه النار في الشارع

بعد أن أظهر مقطع فيديو مصور، جانباً من الهجوم الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية، تناقل مغردون تركيون فيديو يظهر لحظة هروب المهاجم.

وبدا المهاجم في حالة هلع بعد تنفيذ العملية، ليحاول بعدها الابتعاد عن المكان بأقصى سرعة، قبل وصول الشرطة والقبض عليه.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد أعلن، أن الاعتداء الذي وقع في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه. وقالت الداخلية التركية فيما بعد إن ثمة مواطنين عربا ضمن ضحايا هجوم اسطنبول.